RIP al FONDEN: primero los pobres

A algunos, el fuego los forja, a otros los derrite.

Florestán.

En esto de las ocurrencias y de los imposibles que luego se vuelven realidad, hemos visto una larga relación.

Primero fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, luego vino la construcción del de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las Afores, el recuento de los bienes de los particulares, la desaparición de los fideicomisos públicos, la Ley Nahle y ahora la extinción de los fondos que mantenía el gobierno para el apoyo de algunas actividades como el cine, el deporte, la ciencia y el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, vital en caso de inundaciones, sismos, huracanes y toda desgracia natural.

La iniciativa vino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, y entiendo que hay algunos que no tienen razón de ser, pero el FONDEN es fundamental y promover su desaparición es criminal.

Ayer, René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados del PRI, acusó a Morena de engañar al presidente y buscarle recursos para mantener sus programas sociales a costa de los pobres, que son las principales víctimas de los desastres naturales y los principales beneficiarios del FONDEN, siendo esta la primera voz que sale en su defensa, porque en otros fondos, sus damnificados ya han levantado la voz: científicos, defensores de los derechos humanos, deportistas, y todo el mundo del cine.

Pero nadie había salido en defensa de los más pobres, insisto, las víctimas de las catástrofes naturales, que ni siquiera deben conocer la iniciativa de Padierna que ya fue turnada a comisiones para que ser dictaminada, lo que harán con su mayoría, lo mismo que lo aprobarán cuando llegue, en algún momento, al pleno.

Esta propuesta, sobre la que el presidente no se ha pronunciado, confirma aquello de que primero los pobres, sobre todo con la desaparición del FONDEN.

RETALES

1. PRUEBA.- No, hasta ahora no le han hecho la prueba del Covid-19 a López Obrador no obstante pertenecer al grupo de vulnerabilidad por la edad y antecedentes de salud, la hipertensión. El argumento es que no ha presentado síntomas, que es lo mismo que me dijeron a mí, y tampoco. Pero él es el presidente de la República;

2. PICO.- La estadística se mantiene en el pico al sumar ayer seis mil 510 muertes, 420 más que el miércoles, el día más letal con 424, y 59 mil 467 casos, dos mil 973 más que la víspera, el máximo para un día. Se mantiene la proyección original del doctor López-Gatell de que el pico llegaría en junio; y

3. DECISIÓN.- Es el caso de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo anunció anoche que ante la movilidad que se mantiene en Acapulco y el aumento en su curva de contagios, el puerto no volverá a la normalidad el uno de junio, como había anunciado y seguirán el confinamiento y el cierre de playas y bahía, a lo que otros no se atreven.

Nos vemos el martes, pero en privado.