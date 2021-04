Resucitan iniciativa para remover al auditor superior de la Federación

Jucopo analizará petición para subir al pleno y votar la destitución del auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo

El 23 de marzo, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, envió a la Junta de Coordinación de Política de la Cámara de San Lázaro, una solicitud para subir al pleno la remoción del auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo.

La propuesta fue rechazada.

El documento, que puede consultar íntegramente, señala que la solicitud de remoción está fundamentada en el artículo 93 de la fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, señaló que la Junta de Coordinación Política tendría que hacerse cargo de este proceso.

Señaló que la Jucopo debía ser la encargada de organizar el expediente, acordar la manera en la que se procederá y vigilar su discusión en el Pleno.

Al hacer la petición formal de la remoción, Noroña detalló que se buscaría que el tema fuera discutido ante la Junta y, posteriormente, agendado para su discusión en el Pleno.

Fuentes consultadas por López-Dóriga Digital confirmaron que éste sería un punto para recordar en la sesión virtual de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que tiene cada lunes para definir las sesiones.

Sin embargo, esto aún no está listado y, probablemente, no pasará al Pleno.

El diputado del PT que firmó la propuesta, Reginaldo Sandoval, permanece convaleciente de COVID-19 desde el año pasado, por lo que no se ha presentado a las reuniones de la Jucopo.

EL REPORTE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en proyectos centrales y programas sociales prioritarios del gobierno encabezado por López Obrador, las cuales fueron entregadas el sábado 20 de febrero a la Cámara de Diputados.

El tercer paquete entregado incluyó 871 nuevos informes de las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total mil 358.

En estos informes se reveló, entre otras cosas, que la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó un 232 por ciento más de lo estimado inicialmente por el Gobierno mexicano.

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE

En la conferencia de prensa del lunes 22 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exageró y que “tiene mal sus datos“.

"Exageran, están mal sus datos", respondió el presidente López Obrador a la Auditoría Superior de la Federación. "Yo tengo otros datos, se va a informar aquí y ojalá lo hagan ellos", agregó; dice que ASF "está dando mal la información" a lo "adversarios"

López Obrador aseguró que, ante lo difundido por la Auditoría, tiene “otros datos” sobre los recursos revisados en la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 y pidió a dicho organismo aclarar las cifras “y no prestarse a campañas mediáticas”.

Ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios. Yo creo que no deben prestarse a estas campañas”, dijo.

EL 75 POR CIENTO DE LO REPORTADO ES ERRÓNEO: HERRERA

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que cuando menos el 75 por ciento de lo reportado respecto a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es erróneo.

En un video publicado a través de su cuenta de Twitter, el funcionario detalló que, tras un primer análisis se detectó que se cometieron errores básicos de contabilidad financiera.

En un video publicado a través de su cuenta de Twitter, el funcionario detalló que, tras un primer análisis se detectó que se cometieron errores básicos de contabilidad financiera.

SI HAY ERROR, SE RECONOCERÁ: DAVID COLMENARES

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, David Colmenares, auditor Superior de la Federación, afirmó que el gobierno del presidente López Obrador está en su derecho de cuestionar los resultados de la Cuenta Pública del Gasto 2019.

Aseguró que si hay un error, se reconocerá y corregirá.

AUDITORÍA RECONOCE INCONSISTENCIAS

El 22 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que existen inconsistencias en la cuantificación vinculada al cálculo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Por medio de un comunicado, apuntó que el contenido de la auditoría está siendo objeto de una revisión exhaustiva, particularmente en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

#Ahora ASF reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría relacionada al NAIM; en un momento más información pic.twitter.com/wWaE7N4toX — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 23, 2021

“Al momento se ha detectado, ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”, apuntó el organismo.

De manera preliminar, la Auditoría Superior apuntó que se ha detectado que el costo de la cancelación del NAIM considera los “flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción que no representan un costo, pero si un flujo de salida; asimismo, contempla Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos; además, contempla intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual y que se materializarán en la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo que hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación”.

Cuando la Auditoría Especial de Desempeño cuente con mayores elementos, se dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría número 1394-DE.

“Con apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar las cifras, análisis y modelo que considere pertinentes al respecto, los cuales serán analizadas en su seguimiento”, apuntó la ASF.

NO HAY MALA FE, REITERA COLMENARES

El 25 de febrero, David Colmenares reiteró a Joaquín López-Dóriga que no hay mala fe en las investigaciones.

En entrevista, Colmenares descartó su renuncia al cargo y declaró:

Yo fui electo para hacer bien las cosas, no para hacer politiquería y no para dañar a ninguna Administración y menos a la actual

COSTOS QUE ESTIMÓ LA ASF SON REALES, SON LO QUE SON: MARIO DI COSTANZO

El político y economista mexicano Mario di Costanzo aseguró que, de acuerdo con las cifras presentadas en el Informe, los costos que estimó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 son reales, y “son los que son”, pese a las descalificaciones y ola de críticas que han surgido al órgano de la Cámara de Diputados, principalmente desde Presidencia.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga