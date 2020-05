Resistencias internas provocaron remoción de la vocería de Coparmex, denuncia Lozano

Javier Lozano afirma no entender las razones por las que Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, determinó removerlo al cargo de vocero

El abogado Javier Lozano aseveró que las resistencias internas en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) provocaron su remoción como vocero especial del organismo para la defensa del Estado de Derecho.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Lozano Alarcón dijo no entender la razón por la cual Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, lo dejó sin el cargo de vocero de la institución a pocas horas de haberlo oficializado.

“Es frustrante que un proyecto que hablamos durante meses termine esto en una chambonada, de alguien que no supo operar el asunto. Muchos interpretan de si esto fue por (la presión en) Twitter; eso no es cierto, fue internamente y tuvo amenazas de que le iban a quitar patrocinios”, aseveró.

“¿Quieren enfrentar o no la amenaza a la libertad de expresión, el Estado de Derecho, al régimen democrático nuestro país como Dios manda, o vamos a vivir todos agachaditos viendo como nos parten el hocico desde Palacio Nacional?”, cuestionó Lozano Alarcón.

“A mí sí me decepcionó Gustavo de Hoyos. Pensé que estaba hecho de otra madera, es el cargo más corto que he tenido, no iba a cobrar un centavo, era por amor a la camiseta”, aclaró.

Javier Lozano hizo una cronología de la manera en que el presidente de la Coparmex lo nombró y a las pocas horas dejó sin efecto su nombramiento.

“La verdad es que esto fue muy sorprendente; cuando suelta el tuit Gustavo de Hoyos por ahí de las 10:30 h es su cuenta personal. Ahí me dio el encargo, le pone el nombre a la Vocería y fue su decisión”, dijo.

“Me pongo a chambear en varias entrevistas y luego me dice ‘estoy viendo mucha resistencia interna’ por ahí de media tarde. le dije ‘¿no lo planchaste antes?’, ‘pues no, pensé que no iba a haber problema, pero me están reclamando porque los estatus dicen que el único vocero de la confederación es el presidente'”, contó.

“Seguía yo con las entrevistas hasta que me dice “lo veo muy difícil de transitar’, yo le dije ‘los hubiera operado antes’ y me dice ‘lo vamos a matizar’. Ese ‘vamos a matizar’ fue un anuncio interno que hizo con un correo electrónico a sus agremiados diciendo ‘después de escuchar las opiniones he decidido dejar sin efecto el nombramiento que hice esta mañana, pero voy a emitir un comunicado de prensa que respeta la dignidad humana e institucional’. Una cosa que no se entendía nada”, argumentó. “Me ponía como un abogado capaz que se sumaba a los cientos de abogados que hay en Coparmex, Me descalificaba como vocero, me decía que era un abogado valioso, pero uno más del montón y le dije que eso no fue como quedamos. Fue un pésimo manejo, que no me podían exponer de esta manera y que no aceptaba su salida”, recalcó.

El abogado apuntó que no estaba para aceptar premios de consolación, además de que no entiende las razones por las cuales los empresarios no se atreven a contestar lo que se dice en Palacio Nacional.

No puede ser que en la Coparmex se las den de que se reservan el derecho de admisión; ¿cuáles son tus cartas credenciales? Si tienes pedigrí o no, así no se va a hacer un bloque opositor como el que necesitamos para hacer frente a tantas que tiene nuestra democracia”, declaró.

“Estaba listo para la polémica, es parte de la vida democrática (…) Voy a seguir dando lata porque no pienso dejar así la plaza. Están destruyendo este país, muertos de la risa y todo mundo pasmado, atemorizado, así tendrán la consciencia también”, concluyó.

