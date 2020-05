Coparmex aclara labor voluntaria de Javier Lozano; único vocero es Gustavo de Hoyos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aclaró que Javier Lozano Alarcón colaborará como socio voluntario en tareas de la agenda pública la agrupación y precisó que el único titular de la vocería de la Confederación es Gustavo de Hoyos Walther, el presidente nacional.

El pasado martes se dio a conocer la integración de Lozano Alarcón como “vocero especial” de Coparmex para la defensa del Estado de Derecho.

Lozano Alarcón replicó este miércoles que Gustavo de Hoyos lo “desinvitó” al no saber manejar la presión de su anuncio.

“Ya no soy vocero ni nada de la Coparmex, Gustavo de Hoyos no supo manejar la situación, se dejó presionar y me desinvitó de forma desaseada horas después de anunciarme”, afirmó Javier Lozano en entrevista para Radio Fórmula.