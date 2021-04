Video Intentan arrestar a reportero en Tijuana mientras transmitía vacunación de adultos mayores

El reportero Said Rodríguez de Televisa Tijuana fue esposado mientras hacía un enlace en vivo sobre la vacunación de adultos mayores contra COVID-19

El reportero Said Rodríguez, de Televisa Tijuana, estuvo a punto de ser arrestado mientras transmitía en vivo desde el punto de vacunación contra COVID-19 instalado en la Plaza Monumental de Tijuana, Baja California.

El pasado 31 de marzo, el periodista se encontraba en un enlace con el noticiero local Las Noticias cuando una policía municipal y un oficial de Tránsito lo interceptaron para esposarlo por no poder ingresar al lugar.

El reportero Said Rodríguez afirmó tener permiso para cubrir la vacunación de adultos mayores desde la Plaza Monumental de Playas de Tijuana.

Después de algunos minutos la oficial quitó las esposas al reportero y lo dejaron ir.

En su cuenta personal de Facebook, Said Rodríguez ofreció una disculpa al público de Las Noticias “por el ‘numerito’ que se armó”, no sin agradecer el apoyo y la solidaridad de colegas y compañeros.

En un video criticó que al secretario de Seguridad municipal, Pedro Cruz Camarena, le pareciera ‘normal’ su arresto al señalar que él tuvo la culpa por supuestamente empujar a la oficial implicada.

“Nunca me he cruzado una línea amarilla, siempre he tratado de respetar a la autoridad”, expuso.

El reportero explicó que antes de entrar al aire ya había ingresado al estacionamiento de la Plaza Monumental y que se salió precisamente para iniciar la cobertura, sin tener algún percance con la mujer policía y el elemento de Tránsito.

Desmintió además que haya agredido física o verbalmente a la oficial, de quien dijo “no volvió a ver” después de que le quitó las esposas.

La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Baja California, condenó en un comunicado el intento de arresto del reportero Said Rodríguez.

Señaló que la Secretaría de Salud de Baja California ya había otorgado los permisos necesarios para realizar la cubertura, por lo que aseguró, “de ninguna manera permitiremos que se cuarte la libertad de expresión y el trabajo de ningún compañero”.

Con información de López-Dóriga Digital