Regresó como se fue

A su vuelta tras catorce días de convalecer de Coronavirus, el presidente López Obrador llegó tal y como se fue

Solo en las aguas serenas se refleja la realidad. Florestán.

Ayer reapareció el presidente López Obrador, puntual, a las dos semanas del positivo de Covid, el pasado domingo 24.

Y llegó tal y como se fue.

Cuando el reportero Carlos Tomasini le preguntó si usaría cubrebocas, respondió ¡No… No! De acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio.

-Pero en este mismo espacio el doctor López-Gatell ha planteado que aún las personas vacunadas tienen que usar cubrebocas. ¿Usted no lo va a usar…?

-No. No. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un buen médico –reiteró.

Es decir, a su vuelta tras catorce días de convalecer de Coronavirus, volvió en modo López Obrador: No, no, no.

Y a casi un año del primer caso, el próximo día 27, tras 166 mil 731 muertes y un millón 936 mil casos, datos de anoche, y seguimos a la espera de las vacunas prometidas, no entiendo que el presidente siga negándose a usar el cubrebocas, ahora porque ya no contagia, y antes porque así se lo habían recomendado sus médicos y no estaba científicamente comprobado que ayudaran, siempre según su visión y en línea con las 39 veces que ha dicho que ya salimos/estamos saliendo de la pandemia; las 29 que afirmó que ya se aplanó la curva y las 17 que declaró que ya se domó la pandemia, cuando nunca hemos salido de la pandemia ni se ha aplanado/domado la curva.

También debo recuperar las veces ha repetido que su gobierno es un ejemplo mundial de cómo enfrentar la pandemia sanitaria, cuando somos el primer lugar, ese sí mundial, de letalidad, el tercer país con el mayor número de muertes con todo y subconteo acreditado por el INEGI, y también en fallecimientos de personal sanitario, dos mil 400, y en contagios, 160 mil, dijeron la última vez y después callaron.

No es pues este gobierno el que mejor ha manejado esta crisis de salud en el mundo de acuerdo con las cifras.

Pero en Palacio siempre tienen otros datos.

RETALES

CDMX.- La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Nuevo León, concentran el 53 por ciento de las muertes. La CDMX con 77 mil fallecimientos, supera a Madrid, Londres y Nueva York, que juntos suman 75 mil; SILENCIO.- Es indignante, pero no sorpresivo, el silencio de la intelectualidad de la 4-T a la candidatura morenista de Félix Salgado al gobierno de Guerrero. Puede más la complicidad partidista que la violencia contra las mujeres. Enmudecieron como momias, diría YSQ, que tampoco ha dicho nada. Y no, no es un asunto partidista; y VIOLENCIA.- Los videos de ayer en la zona comercial Andares, área metropolitana de Guadalajara, a pleno día, confirman que de nada sirve bajar 0.1 por ciento el número de homicidios cuando estamos hablando de que del uno de diciembre de 2018 al domingo sumaban 74 mil 939, siendo 2019 el peor de los que hay registro, con 34 mil 648.

