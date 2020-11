Reelección consecutiva es un gran reto, asegura Dulce María Sauri. No se reelegirá, adelanta

Dulce María Sauri apuntó que la reelección consecutiva tiene como finalidad dar continuidad al trabajo legislativo en la Cámara

Los diputados que aspiren a la reelección consecutiva deberán hacerlo por el mismo partido y solamente por tres periodos, es decir, 12 años.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que la reelección consecutiva es un gran desafío.

“Es un reto porque es someterse al electorado. Es decirles que quieren que refrenden su confianza en ellos”, dijo.

Indicó que la modificación que se aprobó ayer en la Cámara tiene como finalidad establecer las reglas internas para quienes quieran reelegirse consecutivamente.

Dijo que esto apenas se aprobó debido a que cuando iba a votarse originalmente comenzó la suspensión de labores debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Sauri Riancho recordó que la Constitución no establece que quienes aspiren a la reelección tienen que solicitar una licencia para poder postularse.

“Hay que reconocer que el mandato constitucional en ningún momento establece la obligación de la licencia y tenemos que cumplir con el trabajo legislativo y cumplir con la razón de la reelección consecutiva que es que la ciudadanía premie, con su voto, o castigue, a los legisladores que optan por la reelección”,dijo.

Al mismo tiempo, indicó que será indispensable cumplir con los mandatos constitucionales de equidad y certeza de los procesos electorales.

“Para nosotros, en la Cámara de Diputados, debemos supervisar que los diputados que van a ir a la reelección no utilicen recursos que tenemos disponibles para realizar nuestro trabajo legislativo”, dijo.

Esta supervisión se realizaría en dos partes. Una que se enfocaría en que los recursos que utilicen exclusivamente en el trabajo legislativo y se revisaría directamente por la Cámara.

La otra parte sería del INE, que revisaría que quienes deseen llegar a la reelección cuenten con los recursos que le corresponderían a cualquier candidato.

No se reelegiría

Sauri fue enfática al señalar que ella no se reelegiría por su calidad de presidenta de la Cámara Baja.

“Tengo que conservar, hasta el 31 de agosto del año próximo, mi calidad de presidenta y representar a pluralidad”, dijo.

Expresó que esto no significa que no tenga derecho a este recurso, simplemente no lo ejercerá.

“Mi definición es no ejercerlo”, apuntó.

En el pasado, partidos de AMLO apoyaron la reelección

La presidenta de la Cámara de Diputados respondió también a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que aseguró que la reelección era un recurso heredado de gobiernos pasados.

“El PRD, que era su partido, votó por la reforma constitucional para la reelección consecutiva, no solo la aprobaron los diputados, sino los constituyentes de las 32 entidades, es decir, los congresos estatales”, señaló.

Apuntó que, en el caso de los congresos locales, ya se han registrado casos de candidatos a la reelección consecutiva que lo han logrado, otros no pero en todos los estados ha habido.

Indicó que desconoce el número de diputados que se reelegirán pero apuntó que Mario Delgado ya invitó a los 252 legisladores de Morena para ejercerla.

Recordó que la medida tiene como finalidad dar continuidad al trabajo legislativo.

“No podemos permitir que se vulnere esa condición en la legislatura”, explicó.

Finalmente, señaló que las campañas inician el 3 de abril y se prolongan hasta el 3 de junio de 2021. La elección es el 6 de junio.

Sin embargo, el 23 de diciembre inician las precampañas, aunque depende de cada partido cómo se llevarán a cabo.

Con información de López-Dóriga Digital