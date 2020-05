“Qué necesidad”: coordinador de diputados del PT sobre video contra medios

En medio de la crisis por la pandemia de COVID-19, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río dio a conocer un video en el que a nombre de los diputados de Morena y del PT ataca a medios de comunicación.

Después de la difusión de esta grabación, en la que se acusa a los medios de dar noticas falsas y de desinformar, algunos grupos parlamentarios rechazaron el contenido del mismo.

El que fue más contundente fue el grupo parlamentario del PT, que aseguró que su logotipo fue utilizado sin su autorización y de manera arbitraria.

Al respecto, Reginaldo Sandoval, coordinador de los Diputados Federales del PT, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Me parece a mí un error grave que se esté intentando esa lógica. Nosotros somos de la lucha de que tengamos plenos derechos todos y, sobre todo, este derecho fundamental, el derecho humano a la libertad de expresión y la libertad de expresión. Entonces, nosotros no compartimos el video”, declaró.

Me dicen que tienen un grupo allí de diputados para compartir videos y difundir cosas y allí luego agregaron, de forma equivocada y errónea, nuestro logo y nos meten como si fuera todo el grupo parlamentario y como si fuera el partido.

El tema es verdaderamente desafortunado y equivocado, no tengo ninguna duda de ello.

El coordinador de los diputados del PT hizo referencia a Juan Gabriel para aclarar la situación.

Hacen ese tipo de videos que, lo único que hacen, es exacerbar ánimos y difamar y echar falsedades. No nos parece a nosotros correcta esa ruta”.

Yo señalo que es inconveniente, incluso, invitaría a los diputados que comparten ese video a que escuchen a nuestro filósofo michoacano, Juan Gabriel, ‘pero qué necesidad’, para qué se meten en cosas que no tienen sentido.

Explicó que cuando se tienen este tipo de situaciones, es mejor que las publicaciones se hagan a título personal y no en nombre de toda una fracción parlamentaria sin una consulta previa.

Allí es un tema de ellos que nos parece lamentable que no lo hagan porque cualquier diputado puede decir todo lo que le parezca, pero a título personal, a título individual, no como grupo ni como fracción si no ha sido consultado y acordado.

En esa lógica nos parece que es innecesario. Nosotros estamos en la ruta de convencer por la vía de la razón, por la vía del derecho, por la vía de la opinión que el pueblo mexicano resuelva”.