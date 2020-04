Pruebas para COVID-19 son para vigilancia epidemiológica: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseveró que las pruebas diagnósticas por laboratorio para el coronavirus COVID-19 son únicamente para la vigilancia epidemiológica, es decir, el monitoreo de cómo se distribuye el virus en la población.

Por medio de un mensajes en redes sociales, el subsecretario de Salud aseveró que las pruebas diagnósticas por laboratorio no son útiles para propósitos de atención médica.

“El médico que le atiende a usted, si tiene síntomas de COVID-19, no necesita conformar que tiene COVID-19 para darle las recomendaciones necesarias para protegerlo. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad y las medidas de cuidado dependen de su probabilidad de complicarse, no son necesarias por lo tanto las pruebas”, refirió.