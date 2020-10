Protestan por agua durante llegada de López Obrador a Ciudad Juárez, Chihuahua

Manifestantes protestaron durante la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez; los inconformes exigieron al presidente garantizar el abasto de agua

Agricultores realizaron una protesta en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad Juárez ante la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los manifestantes exigieron que se garantice el agua para la producción de productos agrícolas en la región.

A la salida del aeropuerto, el presidente fue recibido por personas que, con pancartas y mensajes, le dieron la bienvenida pero entre ellos también había manifestantes.

Otro grupo de inconformes protestó contra el mandato de Armando Cabada, presidente municipal de Ciudad Juárez.

En las pancartas de los manifestantes se pedía la revocación del mandato del alcalde.

Durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció que no se reunirá este fin de semana con autoridades del gobierno de Chihuahua durante su gira por la entidad, ya que no es “no es buena la relación” luego del conflicto por el agua de las últimas semanas.

Afirmó que las autoridades del gobierno de Chihuahua no entendieron la importancia de cumplir el tratado de agua que se tiene con Estados Unidos, tema en donde se puso en riesgo la “buena relación” que se tiene con dicho país.

Con información de López-Dóriga Digital