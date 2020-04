Prisión preventiva a agresores de enfermera en alcaldía Gustavo A. Madero

Un Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa contra dos personas que agredieron a una enfermera del IMSS

Un Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa contra Antuan “N” y Sandra “N” por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, en grado de tentativa, y discriminación contra una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, durante la audiencia de cumplimento de orden de aprehensión el agente del Ministerio Público formuló la imputación correspondiente, mientras la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional.

Los hoy imputados permanecen en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en el caso del hombre, y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en el caso de la mujer, tras ser aprehendidos el viernes por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

La enfermera de la clínica de gineco-obstetricia del IMSS contó a los medios que el viernes 17 de abril acudió a una clínica ubicada en la colonia Lindavista, se estacionó en la calle y bajó de su auto.

Cuando bajó, un hombre se le acercó y le dijo que se fuera de ahí. Llevaba puesto su uniforme de enfermera.

“Me gritaban infectada, que porque yo les llevé la enfermedad hasta la puerta de su casa. Me golpearon, me patearon, me arrastraron, me escupieron la cara hasta que se cansaron, porque estacioné el carro afuera de su casa y yo voy al hospital”, narró.

Con información de Notimex