PRI, PAN y PRD “se agrupan para defender al antiguo régimen”, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la alianza entre el PRI, PAN y PRD rumbo a las elecciones 2021 es para él muestra de orgullo, un “triunfo moral”.

Durante su conferencia de prensa matutina, expuso que es natural y obvio que los tres partidos se agrupen porque representan al antiguo régimen que dominó en los últimos 40 años.

Y acusó que lo hicieron asociados, simulando que eran distintos.

López Obrador aseguró que lo que buscará la alianza ‘Va por México’ en las próximas elecciones será el regreso del régimen corrupto y de privilegios, aunque reconoció “es legítimo” y pasa en todo el mundo.

Refrendó que el objetivo del PRI, PAN y PRD es conservar privilegios como el no pagar impuestos, tener negocios al amparo del pueblo y ‘pensiones’ en medios de información que ahora no reciben.

Sin embargo, dijo, a esa alianza pertenecen personas con pensamiento conservador, que no ven a su Gobierno como populista y paternalista, “gente así” que merece todo su respeto.

Para el presidente, lo primordial para la nueva alianza en su contra es quitar a Morena la representación mayoritaria que tiene en la Cámara de Diputados, cuya función principal y facultad exclusiva es aprobar el Presupuesto.

No aguantan, no soportan el que haya pensión a los adultos mayores, pensión a niños con discapacidad, no soportan que los estudiantes pobres reciban becas. Les molesta hasta el que se hable de atención médica y medicamentos gratuitos. Les molesta muchísimo que se fortalezca la educación pública y que esta sea gratuita y un derecho, porque ellos apostaron a la privatización de la salud y la educación.”