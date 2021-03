Presenta Gobierno de la CDMX plan ‘Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti’

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la Ciudad de México presentó este lunes la estrategia “Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti”, con el objetivo de combatir la violencia de género.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, aseguró que el objetivo de este plan es atender la violencia en casa, debido a que el 70 por ciento de las agresiones sexuales ocurren dentro del núcleo familiar.

No saben que esta agresión que están viviendo es castigada por la ley y que tienen un gobierno y una fiscalía que está con ellas, que sepan que pueden romper estas cadenas de violencia. La lucha feminista es parte de una lucha de transformación del país, tiene contenido y contexto, no es la lucha de las mujeres per se”, afirmó.