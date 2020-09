Porfirio Muñoz Ledo buscaría dirigencia de Morena; “Aspiro a una candidatura de unidad”, afirma

El diputado Porfirio Muñoz Ledo podría contender por la dirigencia nacional de Morena, informó este viernes.

Detalló que aunque no lo buscaba, diversos grupos al interior del partido le propusieron que se lanzara como candidato.

Me han hablado y me he puesto a disposición de los compañeros del partido. Aspiro a una candidatura de unidad. La dirigencia del partido debe tener una conducta intachable”, afirmó en entrevista para Radio Fórmula.