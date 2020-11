“¿Por qué tanta ansia, tanta desesperación?” por felicitar a Joe Biden, pregunta el presidente López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, preguntó por qué tanta desesperación y ansia por reconocer a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, si a su entender todavía no ha terminado el proceso electoral en aquel país.

El jefe del Ejecutivo mexicano dejó en claro, en la conferencia matutina de este lunes, que está actuando con prudencia y responsabilidad y recalcó ante las acusaciones de fraude electoral por parte del presidente Donald Trump que “eso no lo sabemos”.

“La postura del Gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la Presidencia”, argumentó.

“Eso de pronunciarnos es como si fuésemos jueces electorales, si nuestra Constitución establece que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadunidenses sus asuntos y no debe de haber ninguna preocupación”, expresó.

¿Por qué tanta ansia, tanta desesperación? Prudencia. Los opositores nuestros aprovechan para decir que no estamos haciendo bien las cosas y no, estamos actuando con responsabilidad y con apego a principios”, declaró.

López Obrador recalcó que se está ajustando al mandato constitucional en cuanto a política exterior, la cual establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblo.

“No podemos inmiscuirnos en la política de otras naciones tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos. Esto no significa que estemos a favor o en contra de nadie, estaban acostumbrados a no respetar la Constitución, estaban acostumbrados a que se opinara de todo cuando nosotros debemos de actuar con respeto”, refirió.

¿Por qué esta postura? porque queremos en nuestros asuntos no haya injerencia extranjera, México es un país independiente, libre y soberano. No estamos a favor de ningún partido en EE.UU., llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, ha habido una relación de respeto, de no intervención y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del partido demócrata, el señor Biden, ningún problema con él”, aclaró.