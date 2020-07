Por incumplir medidas sanitarias en reapertura, el Centro Histórico permanecerá cerrado este fin de semana

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se tomó la decisión de cerrar los comercios del Centro Histórico debido a que comercios no han cumplido con las medidas impuestas para garantizar la salud de clientes y personal debido a la epidemia de COVID-19.

La decisión, aseguró Sheinbaum, se tomó en coordinación con los locatarios, con quienes sostendrá reuniones para que, el próximo lunes, se pueda realizar nuevamente la apertura, pero con mayores medidas.

Este cierre se da después de que apenas esta semana comenzara la reapertura gradual de los negocios de dicho sector, tras el cambio del semáforo de riesgo epidémico a color naranja en la Ciudad de México.

Informó que debido a esta situación, se decidió realizar una revisión al sistema de operación del Centro Histórico.

Recordó que pese a que la reactivación económica es un tema vital para la Ciudad de México, la salud de la ciudadanía es más importante por lo que se continuará realizando ajustes a la estrategia puesta en marcha para la reapertura económica.

“Este no solo es un tema del Gobierno, es un tema de la ciudadanía, de los negocios, de los comercios, entre todos tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Lo que no queremos es que sea el Gobierno que, con sus inspectores, esté todo el tiempo, por todos lados, cerrando negocios, ese no es el objetivo”, dijo.