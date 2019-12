Policías toman palacio municipal de Los Reyes La Paz

Más del 60 por ciento de la plantilla de 500 policías municipales de Los Reyes La Paz continúan manifestándose exigiendo el pago justo de su aguinaldo

Más del 60 por ciento de la plantilla de 500 policías municipales de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, continúan manifestándose exigiendo el pago justo de su aguinaldo.

Selene Flores, quien labora como policía municipal desde hace 10 años; explicó que desde administraciones pasadas percibían 90 días de salario para su aguinaldo, compensando el bajo sueldo que percibían el resto del año, que iba desde dos mil 400 hasta 3 mil 400 pesos a la quincena.

“La señora (alcaldesa) viene con el discurso de que es un gobierno austero y que por eso no nos van a dar más dinero; pero no es así: es austero para nosotros los que estamos más abajo, porque ellos sí se llevan su buen dinero, se quedaron con el dinero de FORTASEG, no hubo mejoras para seguridad pública, compraron 77 chalecos balísticos para 500 elementos que somos”, expresó la oficial.

Desde el martes, los agentes inconformes arribaron al palacio municipal para manifestarse y exigir una reunión con la presidenta municipal, Olga Feliciana Medina; no obstante, solo los ha recibido Raymundo Soriano Hernández, Coordinador de la Oficina de la Presidencia.

“Desde ayer no da la cara, dice que no tiene nada que esconder y parece que sí, porque no hay ninguna solución, solo se burlan de nosotros, ojalá ellos sobrevivieran con dos mil 400 pesos a la quincena“, aseguraron algunos de los uniformados.

Para presionar a las autoridades, los quejosos impidieron el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento a trabajadores por lo que en la explanada municipal permanece personal administrativo y policías.

Cerca del mediodía, un grupo de personas llegó al sitio y comenzó a montar un templete y sillas frente al Palacio Municipal, por lo que se espera que se brinde un mensaje a los uniformados.

