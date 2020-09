Pide López-Gatell no realizar celebraciones masivas en Fiestas Patrias

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pidió a los mexicanos no realizar reuniones masivas durante los festejos por la Independencia de México.

En la conferencia matutina de este martes, López-Gatell Ramírez recalcó seguir manteniendo las medidas de sana distancia, así como evitar las fiestas y aglomeraciones en estas fechas.

“La epidemia sigue activa, hay que mantener todas las medidas de sana distancia, en particular hacemos un llamado en estas fiestas patrias: no congregarse, no hacer reuniones familiares , no hacer fiestas o alguna celebración masiva para que podamos mantener este ritmo de la disminución de los contagios”, argumentó.