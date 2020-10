Pide AMLO seguir medidas sanitarias contra COVID-19; “que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias”, dijo

El presidente López Obrador detalló que su principal parámetro en la pandemia es que no mueran mexicanos por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir a los mexicanos para seguir con las medidas sanitarias contra el COVID-19 para que no se tengan que recurrir a medidas disciplinarias.

López Obrador sacó a relucir el tema luego de que revelara su llamada con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en donde entre diversos temas trató sobre la situación del COVID-19 y los obstáculos ara que la gente volviera a sus casas tras el rebrote en Europa.

Les estaba costando trabajo a que la gente volviera a guardarse, me hacía ese comentario, en Francia ya hay toque de queda. Nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado porque el pueblo de México es excepcional, es mucha pieza, es un pueblo con mucha cultura, un pueblo muy responsable. Vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos que la gente por sí misma tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias, confío mucho en eso: seguir con las medidas de higiene, todo lo que se ha recomendado”, externó.

López Obrador detalló que su principal parámetro es que no mueran más mexicanos por COVID-19.

“Tengo un parámetro que es el que me importa más que todos, no solo es capacidad para atender enfermos, desde luego que eso nos interesa, o el número de contagios, pero lo que más importa es que no haya fallecimientos, reducirlos, y en eso vamos mejorando. Ahí no tenemos una situación de alarma”, refirió.

Un número creciente de países se suma en Europa a la fórmula del toque de queda para intentar detener el coronavirus.

México llegó este jueves a 874 mil 171 casos y a 87 mil 894 muertes por COVID-19 al añadirse los 6 mil 612 contagios y 479 decesos que se notificaron en las últimas 24 horas, informó Secretaría de Salud de este país.

