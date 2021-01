Pide AMLO que no escale el conflicto entre FGR y agencias de Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no escale el conflicto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias de Estados Unidos, ras las declaraciones del fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero.

López Obrador aclaró que espera una relación de respeto y profesionalismo entre autoridades de México y EE.UU., y que ya no se permitirá injerencismo en asuntos de nuestro país.

No soy partidario de que se escale este asunto, es cosa de respeto, si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía ahora no, es distinto, inclusive ya la propuesta tiene que ver con otras cosas, no hemos aceptado la cooperación militar no queremos que la relación con EE.UU. se sostenga en eso, no queremos cooperación para el desarrollo, no helicópteros artillados”, reiteró.