Pruebas de EE.UU. sobre Caso Cienfuegos ‘no servían para nada’, dice Gertz Manero. La FGR recurrirá a tribunal internacional

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, advirtió que llevará el Caso Cienfuegos ante autoridades internacionales, debido a que las pruebas recabadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos “no servían para nada”.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el fiscal sentenció que “esto no se va a quedar así”, toda vez que, según acusó, la DEA intentó dejar en ridículo a México.

¡Es el colmo!, en México nos están intentando descalificar a nosotros, a los mexicanos, a nuestras autoridades, porque no hicimos lo que ellos no quisieron hacer allá. Eso no tiene nombre”, recriminó.