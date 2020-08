Pide AMLO presentar a la FGR video donde Pío, su hermano, recibe dinero de David León Romero

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió abrir una investigación en el videoescándalo en donde su hermano Pío López Obrador, recibe dinero por parte del ahora funcionario David León Romero.

En la conferencia de este viernes en Aguascalientes, el jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que la aparición de este video es una reacción normal “de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país”.

“Siempre he dicho que debemos de acabar con la corrupción y la impunidad, tenemos que actuar de manera consecuente. Esta revelación, estos videos que presentó (Carlos) Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República, debe de presentar una denuncia. o los expresidentes, o dirigente de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponda”, apuntó.

“No tiene nada que ver este video con la elección presidencial de 2018 para que no vaya a haber malas interpretaciones. Una vez presentada esta denuncia se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente,. Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. No debe haber impunidad para nadie, si un familiar comete un delito debe ser juzgado”, detalló.

López Obrador aseveró que en lo referente a este video en el que aparecen su hermano y León Romero con el que apareció de asesores de senadores recibiendo dinero, hay “notorias diferencias” sobre todo en lo cuantitativo.

“En el caso del video de mi hermano con David León hay notorias diferencia con relación a los otros asuntos No solo es lo cuantitativo, el monto del dinero, no es comparar solo un operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos”, enfatizó.

“En aquellos casos (en el video de los senadores), que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, son mordidas para obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción”, recalcó.

Sugirió a David León Romero, por esa razón, no aceptar, de momento, la titularidad de la empresa distribuidora de medicamentos.

“Estos videos que se muestran (David León Romero y su hermano Pío) son de 2015, en ese año habían elecciones en Chiapas y federales. Morena no ganó ni un distrito en Chiapas y de los 124 municipios en Chiapas solo se ganó uno, el de Chicoasén. Estos recursos como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento”, refirió.

El mandatario mexicano recalcó que el objetivo de estos videos es dañar la imagen de su gobierno, pero que su “plumaje no se mancha”.

“El propósito es dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos, siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi consciencia tranquila, por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México y acepto el desafío, refirió.