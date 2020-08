Pide AMLO no hacer “juicios sumarios ni linchamiento político” contra Ana Guevara

López Obrador pidió esperar a que la Función Pública emita esolución sobre las investigaciones que pesan sobre Ana Guevara, titular de Conade

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió no hacer “juicios sumarios ni linchamiento político” en el caso de las denuncias por presunta corrupción que pesan sobre Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El mandatario mexicano pidió esperar a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) emita sus veredictos sobre las investigaciones que pesan sobre la medallista Olímpica en Atenas 2004.

“Eso lo está viendo la SFP, es un proceso legal. Hay que tener en cuenta de que ya se acercan las elecciones en varios estados y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamento, no se pueden hacer juicios sumarios ni linchamiento político, tenemos que actuar de manera respetuosa con todos”, refirió.

“No permitimos la corrupción ni la impunidad sea quien sea. Mis familiares si cometen un ilícito tienen que ser juzgados, cero impunidad. No llegué a la Presidencia para ser tapadera de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie”, argumentó.

No hay que adelantar vísperas y no politizar los asuntos. Nosotros no vamos a fabricarle delitos a nadie, el que tiene culpa va a ser castigado (…) Si hay delito y la autoridad así lo decide tiene que castigarse, no se va a proteger a nadie, al mismo tiempo no culpar a nadie antes de que terminen los juicios”, destacó.

Con información de López-Dóriga Digital