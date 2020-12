Pide AMLO a ciudadanía actuar con responsabilidad en diciembre para evitar contagios; “no habrá restricciones”, dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para que en este mes de diciembre se actúe con plena responsabilidad durante las fiestas de fin de año para no contagiarse de COVID-19.

López Obrador apeló a la responsabilidad de la población tal y como sucedió durante la etapa del confinamiento entre marzo y mayo pasado, además de que no limitará libertades ni impondrá restricciones.

Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos. El gobierno que encabezó no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda, puede parecer utópico, romántico, pero como siempre lo he dicho y lo sostengo: prohibido, prohibir, creo más en la libertad y en el convencimiento o en la imposición·, expresó.