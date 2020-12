Personal de Salud se forma por horas para recibir vacuna contra COVID-19; no aparecen en listas y no la reciben

Médicos, residentes y enfermeros del Hospital Belisario Domínguez que están en áreas COVID-19 acusaron que a pesar de que hicieron fila frente al Hospital Militar de Zona El Vergel, ubicado en Periférico Oriente, para recibir la vacuna, no se aplicó para todos porque sus nombres no aparecían en listas.

Los médicos residentes del Hospital Belisario Domínguez acudimos desde las 7 am y no se aplicó la vacuna a todos, porque no aparecemos en las listas, y sí se aplicó a personal que no está en primera línea de defensa contra el #Covid19. 😡

— Pili Delgado (@pillidelgado) December 30, 2020