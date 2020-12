Paso a Semáforo Amarillo en tres municipios de Guerrero “no es ocurrencia”, afirma Héctor Astudillo Flores

Pasar a semáforo amarillo en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo no es una ocurrencia, la disminución de contagios en esos municipios así lo permitió. Sin embargo no debemos confundirnos, el semáforo amarillo no significa apertura total; es una reactivación con responsabilidad. pic.twitter.com/vE95NskGh4

— HectorAstudillo (@HectorAstudillo) December 22, 2020