¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?: López-Gatell sobre refrescos

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseveró que es necesario que la población deje de consumir refrescos y productos industrializados

En Chiapas, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que es necesario que la población deje de consumir refrescos y productos industrializados, además de mantener una alimentación saludable.

En la comunidad de Vista Hermosa, municipio de Berriozábal, el subsecretario de Salud federal afirmó que esto es esencial para combatir cualquier virus, como el COVID-19, ademas de que estos productos dañan mucho al medio ambiente.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar”, argumentó.

“La salud que tiene México sería distinta si no nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio, como si fuera la felicidad. Les llaman jugos a los que están embotellados, pero no son jugos, es pintura con azúcar”, dijo.

López-Gatell Ramírez que existen “enfermedades silenciosas” que llevan a grandes problemas de salud pública.

“La obesidad, la diabetes y la hipertensión son las enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días, y no solo con medicamentos, no solo es ir al centro de salud y que me receten, y que me salga yo de ahí con medicinas, no. Qué comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal, los alimentos ya traen sal. ¿Cuánta azúcar traen las bebidas?”, recalcó.

Con información de Milenio