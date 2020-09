Pandemia afectó más a países con mayor potencial que México, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia de COVID-19 ha afectado más a otros países que a México, algunos de ellos incluso con mayor potencial económico.

Esta pandemia que azota en todo el mundo a nosotros nos está tratando mejor, aunque, repito, no deben darse comparaciones. Desde luego no quisiéramos que nadie sufriera, que nadie perdiera la vida, pero esta pandemia mundial desgraciadamente ha afectado más en otros países, inclusive en países con más potencial económico, que se pensaría que tienen más infraestructura para la atención médica; sin embargo, no han podido enfrentar con éxito esta pandemia”, comentó el mandatario durante la supervisión de los trabajos de ampliación de la Línea 12 del Metro.