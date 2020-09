PAN llama al Gobierno Federal a ‘curarse del virus del odio’ y recuperar confianza de los mexicanos

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, llamó al Gobierno Federal a recuperar la confianza de la población, toda vez que “México necesita curarse del virus del odio y de la soberbia”.

Aseguró que solo a través de la confianza se podrán resolver los peores problemas en el país. “Sin ella no iremos a ningún lado”, sentenció.

De acuerdo con Romero Hicks, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no recupera la confianza en el Gobierno, será muy difícil resolver los retos en materia de salud, economía, seguridad pública, educación, corrupción e impunidad que se prevén para 2021.

Además de que los ciudadanos volverían a creer en las autoridades, con la confianza se daría certidumbre a las inversiones para recuperar el empleo, el consumo y alcanzar las metas de recaudación y crecimiento planteadas en el Paquete Económico 2021.

El presidente ofreció no mentir, no robar y no traicionar, pero al transcurrir su mandato vemos que miente al inventar sus datos falsos, roba los sueños de los mexicanos y traiciona la confianza de muchos mexicanos que votaron por él”, criticó Juan Carlos Romero Hicks.