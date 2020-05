Pacientes de hospital de Las Américas de Ecatepec se comunican con familiares por videollamadas

Luego de que el pasado fin de semana la Secretaría de Salud del Estado de México entregara equipo de telefonía móvil al personal médico del Hospital General “Las Américas”, en Ecatepec, 73 pacientes con coronavirus COVID-19 se han comunicado con sus familiares a través de videollamadas.

Esto con el objetivo de evitar concentraciones de personas que pudieran propiciar contagios, explicó, Gabriel O’Shea Cuevas, secretario de Salud estatal, quien detalló que además se enviaron 20 tabletas a los familiares de los pacientes infectados por COVID-19.

Un grupo de 15 personas irrumpió por la fuerza el viernes pasado en la unidad médica para exigir información de un familiar que presuntamente había muerto por COVID-19.

Por esta situación, la Guardia Nacional y la policía estatal resguardaron la entrada del hospital. No obstante, se registró un bloqueo en la Avenida Central, alrededor de las 11:00 h del sábado, para pedir que se les informara del estado de salud de los pacientes.

Tras dos horas, los manifestantes lograron conciliar con el director del nosocomio, Josué López Velázquez, derivando en la instalación de Carpas de Información en el exterior del hospital, donde se brindará información de la evolución de los pacientes.

Durante la conferencia de prensa matutina del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la presencia de la Guardia Nacional en dicho nosocomio, aunque afirmó que no se pretende militarizar los hospitales.

Agregó que este tipo de situaciones se presentan debido a la falta de información de la ciudadanía.

No queremos militarizar los hospitales. No es eso, no lo consideramos necesario. Estos actos como los de Ecatepec, se debe a eso, a falta de información. Hay siempre en todos los hospitales trabajadoras sociales encargadas de la comunicación, pero la gente se desespera”, aseveró.