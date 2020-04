Sin acciones que mitiguen golpe económico por COVID-19, crisis será de dimensiones nunca vistas: Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, advirtió que si no se toman acciones que mitiguen el golpe económico por la pandemia de coronavirus COVID-19, el problema puede ser de dimensiones nunca antes vistas, por lo que se está “a tiempo de tomar medidas para evitar una crisis económica”.

Si no se toman acciones que mitiguen también el golpe enorme que se espera en el mundo, pero hablamos de nuestro país en el tema económico que se suman a las no acciones hechas en el 2019 y que ahora se juntan al entorno internacional y lo nacional, pues (el golpe económico) puede ser de dimensiones enormes, nunca antes vistas”, aseveró

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el senador señaló que desde diciembre su bancada ha venido haciendo planteamientos, pues muchos vivieron desde el gobierno la crisis por el AH1N1 en 2009.

Señaló que los casos de otros países provocaron que desde el Senado se hiciera un llamado al gobierno para evitar circunstancias que actualmente viven otras naciones, pues la crisis actual no tendría nada que ver con lo vivido en otras épocas.

Teníamos que actuar, teníamos que llamar al gobierno a hacerlo de la misma manera para evitar circunstancias que hoy están viviendo otros países y que por supuesto no las queremos nosotros tener aquí en nuestro país”, aseveró.

Osorio Chong indicó que la oposición no quiere descalificar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí proponer más temas para amortiguar el impacto económico, así como acciones que pueden mitigar la crisis en el país.

En el tema económico planteó el hecho de no otorgar apoyos a los empresarios, pues “seguro sabrán subsistir a este problema”, pero sí ayudar a los pequeños y medianos empresarios, pues de lo contrario podrían llegar a “tronar”.

No darles un apoyo a los empresarios, no estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los empleos que generan estos empresarios y que si tú no les das apoyos, incentivos, lo único que vas a hacer es tronarlos”, dijo.