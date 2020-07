Ordena Astudillo indagar probable inacción de policías estatales ante presunto acoso a joven

"La autoridad está para cuidar y proteger a niñas y mujeres", apuntó Astudillo Flores respecto a probale hecho de acoso en el polideportivo de Chilpancingo

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para que se aperciba a elementos de dicha dependencia por su inacción ante un probable hecho de acoso en el polideportivo de Chilpancingo.

“La autoridad está para cuidar y proteger a niñas y mujeres”, apuntó Astudillo Flores en su cuenta de Twitter.

He girado instrucciones al secretario de @SSPGro a apercibir a los elementos por su inacción ante un probable hecho de acoso en el polideportivo de Chilpancingo. La autoridad está para cuidar y proteger a niñas y mujeres. pic.twitter.com/VB6uwVVjcL — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) July 27, 2020

En una grabación realizada en redes sociales, Yoomara “N” detalló que fue víctima de acoso en el polideportivo de Chilpancingo mientras realizaba actividad física, contándo que “un señor empezó a caminar atrás de mí mientras se masturbaba y me grababa con su celular, yo no me di cuenta hasta que mi mamá llegó a reclamarle a este sujeto enfermo, quien inmediatamente salió de las canchas hacia su coche”.

La joven detalló que decidieron reportar al sujeto con los policías estatales que se encontraban en las instalaciones, aunque aseveró que estos le dijeron que “debo aprender a vestirme”, “para qué uso shorts”, “ni que estuviera bonita”, “que no estaba ni buena”, y que por favor “dejáramos de hacer argüende porque ni bonita ni buena estaba”.

La víctima apuntó que pese a que los policías confrontaron al sujeto, lo dejaron ir del polideportivo “sin ningún problema”, además de que les invitaron tanto a ella como a su mamá a retirarse de las instalaciones “porque yo con mi vestimenta me busqué eso”.

Con información de López-Dóriga Digital