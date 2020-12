Nuevo llamado de AMLO a quedarse en casa ante contagios en la CDMX; “depende de todos nosotros”, dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que hay un aumento de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México, por lo que hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones sanitarias y quedarse en casa.

“Hacer un llamado a todos los capitalinos, a los habitantes de la CDMX, para seguir las recomendaciones sanitarias porque hay, como se ha informado, un incremento de casos de contagios por COVID, y tenemos que cuidarnos”, declaró.

“No realizar fiestas, salir a la calle solo si es necesario, indispensable. Nosotros estamos desde hace 10 días aumentando la capacidad hospitalaria, que haya camas suficientes, equipos, médicos, enfermeros, que se tome en cuenta que ya es mucha la fatiga de médicos y enfermeras”, externó.

El mandatario mexicano apuntó que hay menos movilidad pese a que son los días previos a la Navidad, y que lo más importante en esta época es no contagiarse de COVID-19,

Lo más importante de todo es que procuremos no contagiarnos, mientras no tengamos la vacuna lo mejor es que nos cuidemos, que no se aglutine gente, que no nos reunamos con familiares y amigos, que guardemos la sana distancia, eso es lo que se recomienda, estoy seguro que la gente va a hacer caso”, dijo.