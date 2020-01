Noticieros de Radio Fórmula son los más escuchados; López-Dóriga es el líder del medio día

Los noticieros más escuchados de la radio en México son los de Grupo Fórmula; Joaquín López-Dóriga es el líder del medio día

*Texto publicado íntegramente en El Economista

Siete grupos radiofónicos destacan con sus programas en la radio noticiosa de la Ciudad de México, pues en conjunto capturan una audiencia neta de entre 1.5 y 1.7 millones de oyentes diarios al amanecer en un potencial mercado de ocho millones de escuchas.

El “último” de los programas de la mañana, inclusive, logra una mayor audiencia que la combinación de oyentes que atrapan otros ocho noticieros que se ubican entre el onceavo y el vigésimo lugares de la tabla general de noticiarios matutinos con al alcance en la capital y considerados en las mediciones de la casa INRA.

Por las tardes y las noches se adhieren otro medio millón de personas a sus bocinas, y uno de esos grupos, además, repite en el primer lugar del segmento cada mañana, tarde y noche, con cerca del 10.0% del share sólo en el horario matutino. Así fue en diciembre y en todo el último trimestre de 2019 en la radio de la capital del país.

En las mañanas de la Ciudad de México los diez noticieros que transmiten esos siete grupos radiofónicos por alguna de sus estaciones de amplitud modulada, frecuencia modulada o la combinación de ambas señales en los llamados “combos”, acumulan un share de 21.33% a nivel global de las bandas de AM/FM y ante otros conceptos de radio hablada y de programación musical o un hibrido de ambos.

Se trata, por nivel de audiencia, de Grupo Radio Fórmula, Grupo ACIR, Radiópolis, NRM Comunicaciones, MVS Comunicaciones, Grupo Radio Centro (GRC) y El Heraldo Media Group, cuyos conceptos de programación noticiosa —tres de ellos de reciente ingreso al mercado capitalino durante la segunda mitad de 2019— resultan muy atractivos para las audiencias en alguna hora del día; sin considerar todavía la originalidad o impacto de sus contenidos, porque, como muestra, dos de los noticieros de El Heraldo que han llegado a los top ten son conducidos por conductores que venían de GRC, compañía que a últimos tiempos ha servido de cantera de talento para otros radiodifusores.

También se trata de un análisis para los horarios de las 07:00-10:00 horas; de las 13 a 15 horas y de las 18 a las 20:00 horas, de ahí que, por ejemplo, ninguna estación y/o noticiero de Grupo Radio Centro (GRC) aparezca entre los primeros veinte lugares de la tarde-noche, debido a que el noticiero de GRC más próximo para la barra nocturna arranca a las ocho de la noche y uno anterior concluye a la cinco de la tarde.

Radio Fórmula 104.1, el otrora musical Radio Uno, es el líder indiscutible de los noticieros matutinos, con un share de 3.49% gracias al programa “Por la mañana” del periodista Ciro Gómez-Leyva.

Este conductor atrajo cada mañana del último trimestre de 2019 a entre 130,000 y 141,000 oyentes netos a la señal del 104.1 FM y con su combo con la 1500 de AM atrapó diariamente a más de 200,000 escuchas netos y un share de 5.54%, el dato de mayor relevancia en toda la radio de noticias de la capital, aunque metodológicamente no es del todo correcto para INRA sumar los share o rating de las estaciones, entre otros hechos para no quitar mérito a los programas que sólo transmiten a través de una frecuencia.

En la categoría matutina seguidamente suena el nombre de 88.9 Noticias, con 2.77% del share general, y el tercer puesto lo retiene W Radio, con 2.56% del share, aunque la cadena Radio Fórmula 103.3 persigue ese lugar con su 2.34 por ciento. Como precisión, hubo una ocasión en que la 88.9 FM tuvo un alcance de personas mayor al conseguido por Fórmula 104.1 y entre las explicaciones está aquella de la cobertura de frecuencia y por eso se considera aquí el criterio del share que muestra un porcentaje de personas que tenían encendido su sintonizador de radio y escuchaban el programa en cuestión.

JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA ES EL REY DE LAS NOTICIAS POR RADIO AL MEDIO DÍA

A mediodía el noticiero más escuchado es el de Joaquín López-Dóriga a través de Radio Fórmula 103.3, con 3.95% de share y muy cercana, Adriana Pérez Cañedo con Enfoque de Stereo Cien y su 3.78% de share. W Radio y Carlos Loret de Mola mantienen el tercer puesto, con un 3.59% de share, pero, otra vez, Radio Fórmula con Denise Maerker está próxima gracias al 3.57% de share que la periodista consigue al mediodía para ese radiodifusor.

Para las tardes-noches del trimestre octubre a diciembre de 2019, las cadenas de Radio Fórmula y Núcleo Radio Mil (NRM) retuvieron los cuatro primeros lugares de la tabla de noticieros de mayor interés en la Ciudad de México:

Radio Fórmula 104.1 y Radio Fórmula 103.3 hicieron el uno-dos, con un share combinado de 9.22% para el horario de las 18 a 20 horas. En tanto que el NRM consiguió un share combinado de 7.23% a través de Stereo Cien 100.1 FM y de Radio Mil, 1000 de AM. Entre las cuatro estaciones de esos dos grupos atrajeron cerca de 200,000 oyentes netos en diciembre y el tercer grupo más cercano fue MVS Comunicaciones con la 102.5, que aglutinó a 47,370 escuchas y un share 3.14%, gracias al trabajo de la periodista Ana Francisca Vega.

Más en claro para las tardes-noches, la periodista Alicia Salgado, especializada en economía y negocios, es la reina de la radio por la tarde, si se contabilizara la audiencia que logra en AM y FM, superando apenas los números de José Cárdenas, Azucena Uresti y Leonardo Curzio que también transmiten en los mismos horarios por AM/FM.

De entre los nuevos conceptos de programación que surgieron en el último semestre de 2019, El Heraldo Radio, XFM y La Octava, esos tres proyectos ya destacan de alguna manera en el top ten de los noticieros.

El Heraldo Radio 98.5 fue en diciembre la quinta estación con noticiero matutino más escuchada en la mañana y la sexta por la tarde-noche. La Octava 88.1 tuvo el décimo lugar con su noticiero de la mañana y XFM 92.1 se hizo con el lugar diez en el noticiero de la noche, también en diciembre de 2019.

El noticiero matutino de Aire Libre, hoy fuera de programación, conducido por el personaje Brozo tuvo en noviembre un share de 1.75%, también elevado en consideración con noticieros de otras emisoras comerciales.

La radio pública igualmente transmitió y sigue transmitiendo noticieros a lo largo del día. Allí, Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio (Imer) se hizo con un share de 0.60% y 30,651 oyentes netos en diciembre. Radio Educación consiguió un share de 0.17% en su señal de AM y 0.12% en la de FM, y un combinado de 15,000 escuchas netos.

