Notario que agredió a su esposa podría perder patente, confirma Secretaría de Justicia de Edomex

Apenas la semana pasada, se hizo viral un video en el que aparece el notario Horacio Aguilar Álvarez, agrediendo físicamente a su esposa.

Los hechos causaron conmoción debido a que se trata del titular de la notaría 102 en el Estado de México.

Tras darse a conocer la grabación, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México informó que abrió un procedimiento para sancionar al agresor que podría concluir, incluso, en que se le retire la patente de notario.

Al respecto, Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga y confirmó que se espera la sanción correspondiente.

Desde que tuvimos conocimientos de los hechos, el señor gobernador, no solo los condenó públicamente, sino que me instruyó, directamente, en ese momento que activara los mecanismos jurídicos para analizar esta conducta que fue hecha pública y conocida por todos, a efecto de que analizara la conducta y jurídicamente evaluáramos las sanciones que corresponden en el ámbito administrativo, aquí quiero precisar que este asunto se está revisando en la vía penal con la Fiscalía de Justicia del Estado de México y por la vía administrativa, la que corresponde a esta Fiscalía de justicia y derechos humanos, en razón de que esta persona es un notario público en el Estado.

Espeleta indicó que los notarios tienen un comportamiento que deben seguir por lo que el Estado puede imponer una sanción.

Los notarios están investidos de fe pública, es decir, el Estado les delega esta facultad de instancia pública y los notarios tienen en sus manos, nada más y nada menos, que, en muchas ocasiones, el patrimonio de las personas, la seguridad jurídica de las transacciones entre particulares, entre muchas otras actividades entre las que actúan, incluso, como auxiliar de la autoridad, no solo del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, ellos pueden resolver conflictos entre partes de carácter civil.

El secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México indicó que hay dos vías para obtener la sanción contra el notario.

Este tipo de conductas, consideramos por constituir una violación a un derecho humano aunque la lleva a cabo un particular, en nuestra opinión y conforme a nuestro expediente, pues sí impacta en estos valores fundamentales que tienen que respetar y ejercer todos los días, todo los notarios del Estado de México”.

Aquí hay que hacer énfasis en que hay dos criterios muy importantes que tienen que regir la actividad de cualquier notario, una de ellas es la honorabilidad, que no es un valor que solamente se tenga que observar en el ejercicio de la actividad notarial, sino que hacia la sociedad y, por otro lado, también tenemos un concepto importante que es la probidad, la honradez en el ejercicio de la actividad notarial.

Dijo que se llevará a cabo un procedimiento a manera de juicio por lo que al finalizar, se impondrá una sanción que puede ser la revocación o la suspensión de la patente notarial.

Ya notificamos el procedimiento sancionador este es un procedimiento que se sigue a manera de juicio, es decir, tiene instancias y etapas. Nuestro expediente y nuestros argumentos van en el sentido de sí imponer nuestra sanción pero no puedo yo anticipar, en este momento, el resultado final porque tengo que respetar el debido proceso, por supuesto en términos legales hay una presunción de inocencia hasta que no concluyamos con el proceso pero lo que sí puedo comentar es que del expediente que nosotros hemos integrado, se está contemplando imponer una sanción, se establecen diversas sanciones en la Ley notarial y entre ellas se contemplan la revocación y la suspensión también”.

Cuestionado acerca de si es un error decir que el notario perdería su patente, el funcionario especificó que no es así, pero que todavía falta concluir el proceso.

No necesariamente, nosotros en este momento somos la autoridad que está proponiendo la sanción pero tenemos que concluir con un procedimiento jurídico. Si yo tuviera que contestar esa pregunta en este momento, aunque no ha concluido el procedimiento jurídico, diría que sí y consideramos que tenemos elementos para imponer esta sanción”.

Finalmente, enfatizó que la violencia de género contra las mujeres es un flagelo que no puede quedar impune.

La violencia de género, desafortunadamente, es un flagelo que, efectivamente, ha ido en crecimiento, que no hemos podido erradicar y, evidentemente, son actos que ofenden no solo a las víctimas sino a la sociedad en general y que no pueden quedar impunes.

En lo que respetando a nosotros, estamos haciendo lo que la ley nos permite para llevar a cabo un proceso respetando el proceso jurídico y, en su caso, poder determinar la sanción”.