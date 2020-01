Nosotros no alentamos a eso, afirma AMLO tras confrontación en el Zócalo

Andrés Manuel López Obrador dijo que la confrontación en el Zócalo durante la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia, tiene que ver con las diferencias que existen

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que integrantes de la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia, entregaron este domingo un escrito y un estudio.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario afirmó que hay que garantizarles a los manifestantes todas las libertades y atenderlos con mucho respeto, pues se les debe “atención especial”.

Explicó que “yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, no solo porque tenía mi recorrido como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que está directamente involucrado”.

Agregó que se instruyó de que los integrantes de la caminata “fuesen atendidos, respetados. Entregaron un documento, tanto un escrito como un estudio”.

Sobre la confrontación que se presentó en el Zócalo, el presidente López Obrador señaló que tuvo que ver con las diferencias que existen.

“Tiene que ver con las diferencias que existen. No alentamos nosotros eso”, dijo.

Afirmó que todos los conservadores son hipócritas, por lo que cuestionó a “organizaciones de corte conservador” por no pedir mayores explicaciones sobre Genaro García Luna.

“Por eso ofrecemos disculpas, porque ese tema sí amerita debate. Basta de hipocresía. Fuera máscaras (…) Muy lamentablemente miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna”, aseveró.

Este domingo, junto a integrantes de laCaminata por la Verdad, Paz y Justicia, que partió de la Estela de Luz, llegaron al Zócalo para reunirse con autoridades del gabinete de seguridad del gobierno federal.

Sin embargo, al intentar ingresar a Palacio Nacional, un grupo de manifestantes les impidió el paso.

Con información de López-Dóriga Digital