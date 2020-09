“No voy a permitir que se meta con mi honor”, responde Osuna Millán a Jaime Bonilla

José Guadalupe Osuna Millán respondió a las declaraciones del gobernador de Baja California, Jaima Bonilla, quien aseguró que el panista "salió millonario" cuando dirigió la CESPT

José Guadalupe Osuna Millán, exgobernador de Baja California, respondió a las declaraciones de Jaime Bonilla Valdez, quien aseguró que el panista “salió millonario” cuando dirigió la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Osuna Millán manifestó que no tiene las “mañas” de Bonilla Valdez, y que no dejará pasar “ningún infundio ni de él ni de nadie hacia mi persona”.

En primer lugar, fui presidente municipal de Tijuana en 1995, y gané la elección porque fuimos capaces de resolver un problema de agua que tenía Tijuana por más de 40 años, gracias a ese trabajo Tijuana tuvo agua las 24 horas, los 365 días del año. Claro que a lo mejor no se dio cuenta porque usted vivía en San Diego”, expresó el exgobernador.

Aseguró que como director de la CESPT, trabajó y ganó legítimamente su salario, además de que el organismo “nunca se usó para citar a empresarios y quitarle dinero como ahora lo hacen”.

Gane legítimamente la presidencia municipal con la mayor cantidad de votos en la historia política de Tijuana, y hasta la fecha, gracias a mi trabajo de eso hay cientos de miles de testigos”, manifestó. “Fui gobernador de este estado por la confianza que el pueblo me refrendo y gané limpiamente y a la buena, por cierto, con más votos que usted, y eso ya hace 13 años”.

Destacó las acciones que dejó en el estado en materia de seguridad, “junto con un gran equipo de personas que logramos recuperar la tranquilidad, y usted vivía en San Diego, y era diputado federal plurinominal”.

Logramos que los empresarios que se habían mudado a San Diego, regresaran a vivir a Baja California, pero usted siguió viviendo en los Estados Unidos. El Ejército Nacional es testigo de ello porque hicimos juntos el trabajo”, comentó.

Recordó que construyó campus universitarios en Tijuana y Mexicali, así como la segunda línea del Acueducto Río Colorado- Tijuana.

Vialidades de primer orden como la Ruta del Vino y la canalización del Río Alamar y sus vías rápidas. Museos, malecones como el de Ensenada, escuelas preparatorias, decenas centros de salud y una gran cantidad de obras, todo esto con los impuestos de la gente, ahí se gastaba, no en otras cosas. No se equivoque, esa solo es una parte de mi legado, y lo voy a defender, y no voy a permitir que personas como usted me difamen”, expresó.

Osuna Millán llamó al gobernador Bonilla Valdez a trabajar en “los resultados que todos esperamos, lo invito también caminar junto por la calle, y constatar lo que piensan los bajacalifornianos, ese será el mejor veredicto, y no sus habladurías. Y no se meta con mi honor, no se lo voy a permitir”.

El miércoles, el gobernador Jaime Bonilla señaló que Osuna Millán salió “tan millonario” cuando dirigió la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana como para convertirse en presidente municipal y posteriormente en gobernador.

Con información de López-Dóriga Digital