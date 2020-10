“No va estar bien” si la Corte declara inconstitucional consulta para enjuiciar a expresidentes: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que “no va estar bien” si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara que no procede la consulta popular para enjuiciar a los exmandatarios.

El jefe del Ejecutivo federal pidió a la SCJN que no se le niegue a la ciudadanía “se derecho a la participación” en el tema de la constitucionalidad para la consulta popular para enjuiciar a los exmandatarios.

¿Cuál es la violación a los derechos humanos? Además, lo va a decidir el pueblo y luego el Ministerio Publico, y los jueces. Decir que es inconstitucional, que no procede, no va a estar bien y no quiero que se malinterprete porque soy respetuoso del Poder Judicial”, afirmó.