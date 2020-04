No solaparé a grandes empresarios deudores: AMLO

López Obrador afirmó que, aunque sean sus conocidos, no solapará a grandes empresarios que tengan adeudos al fisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, aunque sean sus conocidos, no solapará a los 15 grandes empresarios que adeudan al fisco 50 mil millones de pesos.

“Hay gente que conozco que tengo relación con ellos, pero si hay deudas no puedo solaparlo, además, esto yo siempre lo he dicho, a todos, yo ya no me pertenezco, yo no puedo permitir, ni ser cómplice de la corrupción, de la inmpunidad”, afirmó.

Al cuestionamiento de que si hay tratamiento especial para la empresa TV Azteca, indicó que su gobierno no da trato preferencial.

“Para nadie -y precisó-, lo que pasa que también dar a conocer los nombres de los 15, no solo es un asunto legal, es un asunto que tiene que ver con no humillar a nadie, porque podrán ser muy fuertes económicamente, pero los ponemos aquí y les afecta no sólo en su prestigio”, dijo.

“Les afecta en la bolsa, no la del pantalón… aunque también -admitió-, participan en la Bolsa de Valores, en estas 15 hay como cinco extranjeras grandes, ponemos los nombres y les puede ir mal en sus acciones, eso no lo podemos hacer. Es ilegal, es humillante y además no conviene económicamente”, dijo al rechazar informar de quiénes se trata.

“No se me hace justo porque no quiero ser encubridor no quiero ser cómplice que el campesino pague impuestos, el trabajador pague impuestos y que el que tiene más no pague impuestos y que diga se va a enojar; que tiene muchas influencias, que se nos van a venir encima los medios”, reviró.

El mandatario tocó de nueva cuenta el tema del conductor Javier Alatorres, quien emitió comentarios en contra de la estrategia de comunicación de la Secretaría de Salud.

“Sí hicimos nosotros nuestro planteamiento, yo mencioné que fue un error de (Javier) Alatorre y que lo consideraba mi amigo, que fue irreflexivo y que todos cometemos errores, y yo espero que (los medios) cambien esa conducta porque los otros son distintos porque pues es consigna”, señaló.

Con información de Notimex