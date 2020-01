No sirve hablar de violencia si no se fomentan los valores, asevera la iglesia

La Arquidiócesis de México señaló que la sociedad pasa por momentos difíciles y retos que exigen atención, por lo que consideró que se debe actuar de forma urgente.

De nada sirve hablar de violencia, si no fomentamos en nuestra familia los valores fundamentales; de nada sirve hablar de corrupción, si no somos ejemplo de rectitud cada día; de nada sirve hablar de inequidad, si no somos justos desde el rol social que tenemos”, expuso.