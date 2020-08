No se tolerará corrupción ni encubrirá en el caso de 19 exfuncionarios de seguridad, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no tolerará la corrupción y no encubrirá a funcionarios que caigan en esta práctica, lo anterior en referencia a las órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de seguridad, entre los que se encuentra Jesús Orta, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“Se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores, este asunto como otros se presentó en el gobierno anterior, si no se denuncian nos convertimos en encubridores”, afirmó en la conferencias matutina de este martes.