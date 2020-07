No se sabe si acusaciones contra Lozoya alcancen para que vaya a la cárcel: Samuel García

Después de la extradición de Emilio Lozoya, el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García recordó que hace tres años interpuso denuncias penales contra el exdirector de Pemex.

Sobre el inicio del proceso contra Lozoya, García habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

A mí me encantaría que la Fiscalía apriete, saben cómo hacerlo, con perfiles patrimoniales vía la familia de Lozoya para que este hombre saque toda la sopa e incrimine a Peña Nieto, que sin duda fue el principal beneficiario, a Videgaray y a un mundo de senadores que vendían su voto por dinero y México ya está harto de esto”.

Claro que me da gusto que llegue un caso que va a, como dicen, cimbrar al país porque va a salpicar a toda una red de corruptos que llegaron al poder a hacerle mucho daño a nuestro país y que hoy, sin duda, tiene a Pemex en números rojos.

“A mí me da mucho gusto que ya este señor esté en México, en varios procesos penales. Hace tres años lo denuncié penalmente por el Caso Odebrecht ante la Fiscalía Federal y la Fiscalía Electoral.

Indicó que la extradición de Lozoya es un éxito del fiscal Gertz Manero y aseguró que le da gusto que las cosas estén saliendo bien.

Yo quisiera reconocerle y colgarle esta medalla a Gertz Manero porque esto no es un triunfo de Morena y no es un triunfo de AMLO, fue el fiscal y me da mucho gusto que le estén saliendo bien las cosas”.