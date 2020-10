No se dejará de atender a población de Chihuahua tras conflicto por agua, asegura AMLO

López Obrador apuntó en Palacio Nacional la relación del gobierno federal con el de Chihuahua está en "buenos términos"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que luego de llegar a un acuerdo en materia de agua, con Estados Unidos, la relación del gobierno federal con el de Chihuahua está en buenos términos, ya que no se dejará de atender a la población de la entidad.

“¿Cómo queda la relación? Bien, no vamos a ninguna manera a desatender el pueblo de Chihuahua, por que es muy claro que es el pueblo del Chihuahua, sino estos intereses creados y la politiquería”, declaró.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que ya se no pudo utilizar el agua de la presa La Boquilla debido a que se evaporó por la actitud intransigente” de actores políticos en la entidad, en donde volvió a arremeter contra el gobernador Javier Corral por incumplir los acuerdos con el gobierno federal.

“Ya no se pudo utilizar esa agua, por esta actitud intransigente y sobre todo politiquera el querer utilizar este asunto con propósitos electorales para favorecer a un partido, a un candidato porque viene elecciones. Por levanta esta movimiento sin razón, sin fundamento, solo con esos fines, pues hasta se evaporó el agua. Si se hubiese permitido extraer el agua de La Boquilla no hubiese faltado agua, no se hubiese perdido”, dijo

“Se ponen su sombrero, sus camisas vaqueras y botas y empiezan a encabezar movimientos pensando que con eso la gente va a votar con ellos. Se envolvieron en la bandera de la defensa del agua en contra del convenio que se tiene desde hace muchos años. Apostaron a manipular a la gente”, aseveró.

La directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, apuntó que la cantidad de agua que se evaporó tras el conflicto en Chihuahua es del 89 por ciento del total de su adeudo.

“Eso representa 289 millones de metros cúbicos, es el 89 por ciento del adeudo de Chihuahua. Deberían de haber dado el 54.1 dieron el 44 por ciento, si hubieran dado esa cantidad no hubiéramos agarrado agua de otros lados”, refirió.

Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), apuntó que el gobernador Corral faltó a su palabra

Él (Javier Corral)se comprometió a cumplir esto. Nosotros sí cumplimos con los que decimos”, detalló.

Con información de López-Dóriga Digital