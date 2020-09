No puede trabajar en el gobierno: AMLO sobre señalamientos de alto funcionario del SAT en escándalo de lavado de dinero

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que Ramón García Gibson no puede trabajar en su Administración si cometió actos ilícitos.

Una investigación de Quinto Elemento Lab liga a García Gibson, quien actualmente es administrador central de Actividades Vulnerables en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al escándalo del presunto escándalo de lavado de dinero por parte del banco HSBC.

Si es cierto lo que están diciendo, ese señor (García Gibson) ya no puede estar en el gobierno, pero hay que investigar, ofrecemos eso. Voy a pedir información, pero no queremos tener malos funcionarios, quienes vengan con malos antecedentes no queremos que trabajen con el gobierno”, recalcó.