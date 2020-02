No puede ser una decisión presidencial

Primero se informó que el Meraviglia no podía atracar en Cozumel por la sospecha de un infectado y luego se corrigió la orden y se le permitió

No necesito apagar la luz para pensar en ti… Florestán.

El tema del crucero MSC Meraviglia es un caso que hay que revisar puntualmente y tomar nota de los errores y señales cruzadas que se dieron.

En el barco con cinco mil personas a bordo que había salido de Miami para regresar mañana al mismo puerto, se dio la alerta de un caso de coronavirus lo que puso a prueba a los gobiernos de Jamaica, Islas Caimán y México.

Los dos primeros negaron la escala por el rumor del infectado, por lo que la empresa decidió que mantuviera su rumbo directo a Cozumel.

Fue cuando aquí vino la confusión por la falta de un protocolo definido ante la crisis del coronavirus después de lo que se vivió en el Princess Diamond, que el gobierno de Japón mantuvo en cuarentena durante 20 días en el puerto de Yokohama al convertirse en el principal foco de infección después de Wuhan, en China, origen de esta pandemia, lo que desarrolló una sicosis en todos los cruceros del mundo y ante lo que el gobierno mexicano no supo cómo reaccionar, insisto, por la carencia de un protocolo claro y obligatorio.

Primero se informó que el Meraviglia no podía atracar en Cozumel por la sospecha de un infectado y luego se corrigió la orden y se le permitió.

Cuando ya se había amarrado el barco en Cozumel, el presidente López Obrador dijo ayer por la mañana que él había dado la autorización: No podemos actuar con discriminación, no podemos cerrar nuestros puertos. Hasta en el supuesto, del que no hay evidencias, de que fuese gente enferma, infectada, nosotros no podemos, por qué no vamos a atenderlos, es un asunto de humanitarismo.

Y puedo entender su postura humanitaria. En lo que no estoy de acuerdo es en la falta de un protocolo para que en estos casos, la decisión no dependa del humanitarismo malentendido del presidente de la República, sino en las reglas sanitarias claras y definidas.

Porque esto no puede ser una decisión presidencial, como en tantos otros casos.

RETALES

FALLO.- Alfonso Durazo dijo ayer que no habrá sanción a trabajadoras (sic) que participen en el día sin mujeres, pero acotó que no promueve este movimiento porque no quiere ser comparsa de oportunistas, lo que fue un error contra la legítima protesta de las mujeres el próximo fin de semana; CONTROVERSIA.- Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia dijo, y con razón, que si no hay crecimiento económico están en riesgo las metas de la 4-T. Pero el secretario Arturo Herrera lo contradijo sin explicar cómo alcanzar esos proyectos sin crecimiento; y CUENTAS.- Al presentar los primeros resultados financieros de Pemex para 2019, se dejó en claro una realidad: tuvo una pérdida integral total de 658 mil millones de pesos, 35 mil millones de dólares, la peor pérdida desde 2014, lo que va en contrasentido de las proyecciones oficiales.