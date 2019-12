No podemos intervenir en impeachment contra Trump, asegura Martí Batres

El senador Batres Guadarrama dijo que ante el proceso contra el presidente Trump, México tiene el deber de mantener una buena relación con Estados Unidos

El senador Martí Batres Guadarrama dijo que ante el proceso que se sigue en el congreso estadounidense al presidente Donald Trump, México tiene el deber profundo de mantener una buena relación con Estados Unidos, en cualquier escenario.

“Respetamos los procesos que ocurran en otros países, no podemos intervenir, no podemos interferir, no podemos opinar sobre lo que sucede al interior de otros países, de otras naciones, de sus órganos soberanos”, precisó en entrevista con Notimex esta semana el expresidente del Senado mexicano.

La noche del miércoles la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con la mayoría de los demócratas el juicio político contra el presidente por abuso de poder y obstrucción al Congreso, con lo que el caso pasa al Senado, donde los republicanos de Trump tienen mayoría.

El legislador explicó sobre el tema que México tiene una filosofía plasmada en su Constitución, que son los principios de política exterior que señalan la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, además de la cooperación para el desarrollo, la resolución pacífica de las controversias, la promoción de la paz y de los derechos humanos.

El senador por Morena aclaró por ese motivo que “no nos corresponde a nosotros decir quién debe gobernar en nuestro país vecino, cómo se debe gobernar. Si gobierna bien o mal, esto sólo corresponde definirlo a los propios habitantes de los Estados Unidos”. En cualquier caso, vamos a buscar tener buenas relaciones con Estados Unidos.

“Nosotros respetamos para que nos respeten. No nos vamos a meter en los asuntos internos de Estados Unidos, porque tampoco queremos que se metan en los asuntos internos de México. Somos respetuosos”, puntualizó.

