“No opino de eso, ya que se pongan de acuerdo”: AMLO sobre conflicto por la dirigencia nacional de Morena

López Obrador prefirió no emitir comentarios sobre la disputa por la dirigencia nacional de Morena entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió que en Morena “ya que se pongan de acuerdo” para definir su dirigencia nacional.

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador prefirió no emitir sus comentarios con respecto a la disputa que mantienen por la dirigencia nacional de Morena, tanto Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

“No de eso no, no opino de eso para no meternos en la cosa partidista”, aseveró en Palacio Nacional. “Solamente cuando haya alguna cosa grave, pero esto no, esto vamos a decir es algo muy común en los partidos, ya que se pongan de acuerdo”, apuntó.

“Una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno, el partido como su nombre lo indica es una parte, gobierno es representar a todo el pueblo, por eso no puedo estar hablando tanto de estos temas. Lo que quisieran mis adversarios es de que yo me inmiscuyera en estos asuntos y no me corresponde, ya tengo algunos otros asuntos que atender para meterme en otras cuestiones”, argumentó.

La cuestionada encuesta para renovar la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) agudiza la división del partido del presidente López Obrador, a menos de un año de las elecciones más grandes de la historia.

Militantes del partido más poderoso de México intercambiaron acusaciones tras la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) que mostró 25.34 por ciento de apoyo a Porfirio Muñoz Ledo, legislador y líder histórico de la izquierda, y 25.29 por ciento a Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena.

En las últimas horas, Delgado Carrillo y Muñoz Ledo, quien amenazó con tomar posesión este lunes como dirigente nacional de Morena, han intercambiado acusaciones mutuas de ser un peligro para el presidente López Obrador.

Con información de López-Dóriga Digital