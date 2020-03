“No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias”: AMLO

De gira por Guerrero, López Obrador aseguró que pese a pandemias, su gobierno continuará trabajando para sacar a México adelante

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, durante su visita a Marquelia, Guerrero, que pese a pandemias o infortunios, su gobierno sacará adelante a México.

“Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso. Vamos a sacar adelante a nuestro país, porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza. Cuando hay corrupción no alcanza para nada el presupuesto y se queda en unas cuantas manos”, indicó.

En México, este fin de semana autoridades sanitarias informaron de un incremento drástico en los contagios por COVID-19 por lo que se ordenó la ampliación de las vacaciones en la educación básica.

Pese a esto, durante esta gira el mandatario federal no se ha restringido de abrazar y besar a los habitantes guerrerenses que se acercan a él para entregarle documentos o tomarse alguna fotografía.

Además, volvió a tocar el tema de la rifa del avión presidencial y, aseguró que se regalarán cachitos para quienes no tengan recursos económicos.

“Aprovecho para decirles que quienes no tienen para comprar número, su ‘cachito‘, les va a tocar, porque los que tiene más, como los empresarios que tienen dimensión social a quienes invité a que nos ayuden en la rifa a que compren boletos, están comprando bastante, y me están diciendo ‘yo quiero que el gobierno entregue esos boletos a la gente más pobre y vamos a entregar esos boletos para que, con suerte se ganen el premio, no el avión, sino van a ser 100 premios de 20 millones cada uno, son 2 mil millones de pesos en premios para el 15 de septiembre”

