“No me voy a dejar intimidar”, responde Lilly Téllez tras campaña de odio en su contra

Tras recibir ataques después de dejar la bancada de Morena, la senadora Lilly Téllez aseguró que no se dejará intimidar

Tras la renuncia a la bancada de Morena por parte de la senadora Lilly Téllez, esta ha denunciado agresiones en su contra de parte de los integrantes de dicho partido.

Recientemente, la senadora, ahora independiente, ha sido objeto de agresiones, esta vez junto a su hijo.

Acerca de esto, la senadora Téllez habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga en donde aseguró que no se dejará intimidar.

Me dicen prostituta, etcétera, etcétera, esas palabras les gustan mucho para denigrar. Parece como si me hubiera salido de una mafia, ¿no dicen en las películas y lo sabemos en la vida real que cuando entran a la mafia del narcotráfico o del crimen organizado pues ya no se pueden salir porque los matan? Pues parece que así estoy yo. No entiendo por qué tanta rabia de que haya dejado la bancada de Morena, porque yo nunca los engañé, nunca los engañé, todo fue transparente, todo fue abierto”.

Acerca de los ataques que Téllez sufrió por parte del senador de Morena, Salomón Jara, la senadora aseguró que respondió, pero indicó que este únicamente se enfoca en el próximo cargo al que aspira: gobernador.

Le contesté que en la medida de su servilismo va a ser mayor su premio porque él es un precandidato para el gobierno, creo que de Oaxaca, y, como están eso los políticos, ese es el problema, que todo lo politizan, todo. Entonces, es ahí donde las cosas dejan de funcionar, donde se pervierten las cosas. El senador Jara tiene derecho a aspirar a lo que quiera, pero como todo lo politizan y todo es en función del cargo que sigue, pues una desgracia para México. Yo creo que debería haber una ley que prohibiera que del Senado saltaran a las gubernaturas para que realmente se trabaje en las leyes, en el Senado. Pero esta cultura de llegar al poder y nada más estar viendo cómo asegurar el próximo cargo y el próximo, hace que todos los tema se politicen y cuando se politizan, ya valió. En este momento con esta radicalización y este odio que hay en el ambiente, también hay muchos excesos”.

Sobre los Tweets que recibe diariamente con agresiones desde que dejó la bancada de Morena, la senadora indicó:

Me llegan muchos. Yo ya estoy vieja, estoy acostumbrada pero poner a los hijos es lo que sí es ruin y hay grupos de Morena que me querían expulsar desde diciembre. Tienen un fanatismo y un odio y un rencor que son capaces de llegar hasta estas cosas, con cero responsabilidad, exhibir. Me dicen que yo tengo la culpa porque esa foto con mi hijo yo la puse, pero la puse porque yo soy su mamá y yo sé cómo, por qué estaba mi hijo conmigo ese día, es decir, cada quién es responsable de sus hijos, nadie tiene derecho a juzgar así”.

También explicó que se trata de una doble moral entre el grupo de Morena pues atacan a la prensa y descalifican a quien da otros ángulos de las historias.

Pero bueno, esas cosas de las que se quejan son las mismas que ellos hacen, hay un doble discurso porque ayer crucificaron a Azucena Uresti, la crucificaron por hacer su trabajo, hizo muy bien su trabajo que es lo que corresponde a los medios de comunicación, dar otras versiones de los hechos, ser contrapeso al poder, tener otra voz para que la población no nada más escuche la voz que viene del poder, que es lo que ellos quieren. Azucena hizo muy bien su trabajo y allí van todos a atacarla, a humillarla, a denigrarla”.

También resaltó el papel que tiene la prensa en este momento, como una forma de evitar que la población tenga solo una versión de la información.

Ahora más que nunca necesitamos a los medios de comunicación porque este Gobierno tienen la particularidad, no digo que otros no lo hayan hecho, pero aquí lo veo de una forma exacerbada, de querer que la gente se informe única y exclusivamente de lo que dice el Gobierno, es decir, la versión oficial, por eso tienen todo un aparato de propaganda para alimentar el fanatismo. Eso es muy peligroso. Los ciudadanos tenemos derecho a tener otras fuentes de información para contrastarlas con la voz del Gobierno. Y ahora en el Gobierno tienen un montón de cosas, tienen todo el aparato del Estado: canales de televisión, radio, Notimex, tienen tiempo en redes todos los días un montón de horas. Aún así se quejan. Yo siempre he dicho, cuando llegan al poder se hacen hipersensibles a la crítica y no es justo porque tienen todo el poder, tienen todo el dinero, tienen todas las ventajas y si los criticas, se enfurecen, le ha pasado a todos y lo hemos vivido.”

Explicó que, tras su renuncia a Morena, pedirá el cambio de su asiento en el Cámara de Senadores y denunció que no se siguió el proceso administrativo en lo que respecta a su asesor.

De asiento no pero voy a pedir el cambio, por evidentes razones, pero sí me hicieron algo muy curioso que son esas pequeñas cosas, yo ocupo una secretaría en el Comisión de Marina y, cuando renuncié, se saltaron todo el procedimiento para quitarle el sueldo a mi asesor, me dejaron sin asesor porque ese lugar, me dijeron, le corresponde a alguien de Morena. En eso estoy de acuerdo, solamente que no siguieron el procedimiento administrativo. Eso me llama la atención ¿por qué hacen las cosas que criticaron?.

Lilly Téllez explicó que desde un inicio fue clara respecto a su postura política y recordó cómo fue su inicio en Morena.

En la campaña, en el inicio, era un movimiento muy amplio. Yo nunca los engañé, al contrario, yo puse condiciones para entrar a esto porque yo nunca había buscado una cosa así en la política. Lo hice como ciudadana para ayudar a eliminar la corrupción y primero los pobres y todas esas cosas que sí me gustan y era otra cosa, era un movimiento muy plural, muy amplio. Yo siempre estuve en contra del aborto y ellos lo sabían, que si yo no soy de izquierda, también lo sabían porque yo nunca he dicho que soy de izquierda, en fin, todas las diferencias que yo tenía con ellos, yo se las dije y les dijo que no podía aceptar pero ellos me dijeron que aquí había lugar para que fuera como una candidata externa, como una ciudadana y hay lugar para muchas formas de pensar, en fin. Yo no engañé a nadie, no sé por qué ahora se dicen sorprendidos, ahora me dicen que no voy a ser gobernadora de Sonora pero yo nunca he dicho que quiero ser gobernadora de Sonora, como que pensaron que una vez entrando yo a esto se me iba a despertar una ambición por la gubernatura pero no, para nada, creo que eso les desespera, que no me pudieron controlar pero desde el principio les dije que no quería.

Además, indicó que no busca la gubernarura de Sonora pero que en Morena nunca creyeron que esto fuera así.

Yo 52 años, yo he sido periodista toda mi vida, mi vida estaba hecha como fuera, mi vida ya estaba hecha. Hay muchas personas a las que no nos interesan las gubernaturas pero como los políticos creen que todo mundo piensa como ellos.

Enfatizó que los medios de comunicación representan un contrapeso muy importante para cuestionas las acciones del gobierno.

La cuestión aquí es que el papel de los medios de comunicación es importantísimo estar presentando la otras versiones, estar cuestionando, no es justo para la gente, para el pueblo estar sometidos a la versión oficial. De los que atacan mucho no se han dado cuenta que ahora son ellos los servidores del régimen, los lacayos del régimen y todo ese lenguaje que tienen, ya saben, usan ciertas palabras que repiten mucho. Yo me pregunto ¿qué no se dan cuenta de los bots y los trolls que tienen ellos? A mí me ha tocado algo muy curioso pues en la campaña en Sonora me acataron de parte del PRI y del PAN y ahora me atacan de Morena así que ya nadie me cuenta y sí puedo decir que, en este momento, hay más rabia, más polarización, más vulgaridad y más agresión de lo que yo haya visto antes en mi vida.

Finalmente, la legisladora aseguró que no se dejará intimidar ante estos ataques.