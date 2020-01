“No me meto en eso”, dice López Obrador sobre conflicto entre EE.UU. e Irán

Cuestionado sobre la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán por el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, el general Qasem Soleimani, el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó opinar.

No me meto en eso, eso tiene que ver con política exterior, no puedo opinar de eso”, señaló en su conferencia de prensa matutina.